В Омской области брат и сестра погибли от угарного газа

Следственный комитет начал проверку.

Omskinform.ru

Следственный комитет по Омской области начал проверку по факту гибели двух человек в деревне Могильно-Старожильск. Тела 56-летнего мужчины и его 50-летней сестры были обнаружены в их собственном доме.

По предварительной версии следствия, причиной трагедии стало острое отравление угарным газом. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, чтобы вынести процессуальное решение.

Омичам напомнили, что для безопасности важно регулярно чистить дымоход от сажи и проверять его зимой на предмет обмерзания. Корпус печи должен быть побелен, чтобы вовремя заметить трещины и копоть, а на полу перед топкой обязателен металлический лист.

Также в СК попросили следить за целостностью кирпичной кладки в местах стыков с перекрытиями и никогда не закрывать заслонку, пока угли полностью не прогорели, чтобы избежать отравления угарным газом.