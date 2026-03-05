Омичам объяснили колоссальный рост зарплат

В декабре прошлого года зарплаты омичей выросли на треть.

Omskinform.ru

В Министерстве труда и социального развития Омской области разъяснили «аномальную» природу роста зарплат в регионе. Напомним, что ранее специалисты Омскстата обнародовали актуальные данные о доходах населения региона за декабрь 2025 года. Согласно отчету аналитиков, средняя зарплата омичей в декабре достигла отметки в 98 082 рубля.

Всего за месяц средний заработок вырос на 26,6 тысячи рублей, что в процентном соотношении составило +37,7 % к прошлому месяцу. В минтруде пояснили, что в декабре работодатели традиционно закрывают все выплаты, а также перечисляют досрочную выплату за январь, если срок выдачи зарплаты совпадает с новогодними каникулами.

– Работодатели стараются закрыть все выплаты до конца года, чтобы завершить финансовый и налоговый период, а также выплатить зарплату, срок выплаты которой выпадает на новогодние праздники, – рассказали в минтруде.

Кроме того, еще одним фактором резкого роста стало традиционное премирование работников по итогам года.