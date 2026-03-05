В Омске через суд мэрию заставили заняться «ничьими» теплосетями

Трубы в любой момент могли оставить омичей без тепла и горячей воды.

Фото: t.me/prok_omsk

Прокуратура Центрального округа Омска в ходе проверки обнаружила бесхозяйные участки теплосетей на улицах Долгирева, Стороженко и Иртышской набережной. По данным ведомства, департамент имущественных отношений долгое время не ставил их на учет.

– Бездействие должностных лиц препятствовало эффективной эксплуатации данных коммуникаций, организации надлежащего контроля за их состоянием и своевременному проведению ремонтных работ, – объяснили в прокуратуре.

Фактически «ничьи» сети создавали риск серьезных аварий и могли в любой момент оставить омичей без отопления и горячей воды.

Чтобы защитить права жителей, прокуратура обратилась в суд с требованием заставить чиновников признать эти объекты бесхозяйным имуществом и поставить их на учет. Суд поддержал позицию прокурора.

В результате теплосети поставили на кадастровый учет. Это позволит в дальнейшем принять их в муниципальную собственность и обеспечить их надлежащее содержание, отметили в прокуратуре.