Рядом с Северным обходом Омска задорого продают руины химического завода

Покупатель завидной недвижимости может построить новое производство или логистический центр.

Фото: avito.ru

На окраине Омска выставлено на продажу здание под химическое производство или крупный складской комплекс. Объект располагается на первой линии и находится под круглосуточной охраной.

Само строение оформлено в собственность, а прилегающий земельный участок находится в долгосрочной аренде. Потенциальный инвестор может приобрести здание вместе с территорией площадью 1 га, к которой уже подведен асфальтированный путь.

Продавец объекта в беседе с «Омск-информом» отметил, что все несущие конструкции находятся в отличном состоянии, а демонтаж старых внешних плит был плановым этапом обновления, которое не воплотили в жизнь из-за изменения экономической составляющей.

– Все несущие конструкции целые и в хорошем состоянии. Плиты сняли со здания, так как страшные были, планировали сэндвич-панелями зашить, но дальше планировки дело не пошло. Экономическая составляющая изменилась. Здание построено с большим запасом прочности, – рассказал продавец.

В объявлении указано, что объект находится в нескольких километрах о строящегося ныне Северного обхода Омска, близкое расположение к которому может дать мощный стимул местной промышленности. Собственник также отметил, что объявление о продаже выставлено недавно и потенциальных покупателей пока не нашлось.

Отметим, что здание находится на территории бывшего завода «Омск-Полимер», который обанкротился и закрылся в 2010 году. Производственные здания заводского комплекса на Красноярском тракте стоят уже больше десяти лет: некоторые постепенно разбирают, некоторые просто стоят заброшенные.

Однако сейчас из заброшенной территории комплекса планируют создать новый технопарк. Согласно инвестиционному порталу Омской области, в этом, 2026 году технопарк должен будет получить аккредитацию Минпромторга РФ.

Фото: investomsk.ru

Ранее сообщалось, что Инвестиционный комитет Омской области одобрил создание в Омске современного завода по переработке кедрового ореха.