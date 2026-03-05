Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Промышленность

Рядом с Северным обходом Омска задорого продают руины химического завода

Покупатель завидной недвижимости может построить новое производство или логистический центр.

На окраине Омска выставлено на продажу здание под химическое производство или крупный складской комплекс. Объект располагается на первой линии и находится под круглосуточной охраной.

Само строение оформлено в собственность, а прилегающий земельный участок находится в долгосрочной аренде. Потенциальный инвестор может приобрести здание вместе с территорией площадью 1 га, к которой уже подведен асфальтированный путь.

Продавец объекта в беседе с «Омск-информом» отметил, что все несущие конструкции находятся в отличном состоянии, а демонтаж старых внешних плит был плановым этапом обновления, которое не воплотили в жизнь из-за изменения экономической составляющей.

– Все несущие конструкции целые и в хорошем состоянии. Плиты сняли со здания, так как страшные были, планировали сэндвич-панелями зашить, но дальше планировки дело не пошло. Экономическая составляющая изменилась. Здание построено с большим запасом прочности, – рассказал продавец.

В объявлении указано, что объект находится в нескольких километрах о строящегося ныне Северного обхода Омска, близкое расположение к которому может дать мощный стимул местной промышленности. Собственник также отметил, что объявление о продаже выставлено недавно и потенциальных покупателей пока не нашлось.

Отметим, что здание находится на территории бывшего завода «Омск-Полимер», который обанкротился и закрылся в 2010 году. Производственные здания заводского комплекса на Красноярском тракте стоят уже больше десяти лет: некоторые постепенно разбирают, некоторые просто стоят заброшенные.

Однако сейчас из заброшенной территории комплекса планируют создать новый технопарк. Согласно инвестиционному порталу Омской области, в этом, 2026 году технопарк должен будет получить аккредитацию Минпромторга РФ.

Ранее сообщалось, что Инвестиционный комитет Омской области одобрил создание в Омске современного завода по переработке кедрового ореха.

1490
·Промышленность

Рядом с Северным обходом Омска задорого продают руины химического завода

Покупатель завидной недвижимости может построить новое производство или логистический центр.

На окраине Омска выставлено на продажу здание под химическое производство или крупный складской комплекс. Объект располагается на первой линии и находится под круглосуточной охраной.

Само строение оформлено в собственность, а прилегающий земельный участок находится в долгосрочной аренде. Потенциальный инвестор может приобрести здание вместе с территорией площадью 1 га, к которой уже подведен асфальтированный путь.

Продавец объекта в беседе с «Омск-информом» отметил, что все несущие конструкции находятся в отличном состоянии, а демонтаж старых внешних плит был плановым этапом обновления, которое не воплотили в жизнь из-за изменения экономической составляющей.

– Все несущие конструкции целые и в хорошем состоянии. Плиты сняли со здания, так как страшные были, планировали сэндвич-панелями зашить, но дальше планировки дело не пошло. Экономическая составляющая изменилась. Здание построено с большим запасом прочности, – рассказал продавец.

В объявлении указано, что объект находится в нескольких километрах о строящегося ныне Северного обхода Омска, близкое расположение к которому может дать мощный стимул местной промышленности. Собственник также отметил, что объявление о продаже выставлено недавно и потенциальных покупателей пока не нашлось.

Отметим, что здание находится на территории бывшего завода «Омск-Полимер», который обанкротился и закрылся в 2010 году. Производственные здания заводского комплекса на Красноярском тракте стоят уже больше десяти лет: некоторые постепенно разбирают, некоторые просто стоят заброшенные.

Однако сейчас из заброшенной территории комплекса планируют создать новый технопарк. Согласно инвестиционному порталу Омской области, в этом, 2026 году технопарк должен будет получить аккредитацию Минпромторга РФ.

Ранее сообщалось, что Инвестиционный комитет Омской области одобрил создание в Омске современного завода по переработке кедрового ореха.

1490