Глава Омского района встретился с участницей СВО из Покрово-Иртышского

Во время отпуска военнослужащая-медик пообщалась с руководством Омского района. На встрече обсудили ее службу на передовой и поддержку семьи, которая ждет ее дома.

Фото: Пресс-служба Омского района

В администрации Омского района состоялась встреча главы муниципалитета Геннадия Долматова с участницей специальной военной операции из поселка Покрово-Иртышский. В разговоре также приняли участие заместитель главы района Аркадий Власов и руководитель Комсомольского поселения Сергей Аукин.

До отправки в зону СВО в 2022 году девушка работала медиком в местном фельдшерско-акушерском пункте. На фронте она служила санинструктором, медсестрой и операционной медсестрой, а сейчас возглавляет медицинский пункт. Ее основная задача – оказывать помощь раненым бойцам прямо на передовой.

О службе она говорит сдержанно. Признается, что поначалу было страшно, однако со временем научилась выполнять свою работу даже во время обстрелов. Мужество и профессионализм не раз проявлялись в боевой обстановке. Во время одного из боев она эвакуировала и оказала помощь раненым под артиллерийским огнем. Благодаря ее действиям удалось сохранить жизни сослуживцев и выполнить поставленную задачу.

За проявленную храбрость и самоотверженность омичка награждена медалью имени Героя Российской Федерации Александра Достовалова, а также медалью «За боевые отличия».

Дома военнослужащую ждут родители и пятилетний сын, который сейчас живет с ними. В отпуске она старается проводить как можно больше времени с семьей.

Геннадий Долматов пожелал девушке скорейшей победы и возвращения домой, а также пообещал оказывать необходимую поддержку ее близким.