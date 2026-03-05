Названы крупнейшие поставщики цветов к 8 Марта в Омске

Сравнительная доля цветочной продукции на прилавках – из-за рубежа.

В преддверие празднования 8 Марта представители таможни и Россельхознадзора дали совместную пресс-конференцию в агентстве ТАСС, на которой рассказали о ввозе цветов в регионы Сибирского федерального округа. В 2025 году в весовом выражении он увеличился на 8 % и составил 1054 тонны, в стоимостном выражении импорт вырос на 27 %, составил 9,7 млн долларов США.

Самым «цветочным» регионом таможня назвала Новосибирскую область, поставки у соседей – это 79,2 % от всего ввозимого в СФО красивого товара, на втором месте – Алтайский край, на который приходится 9,2 %. На третьем месте Омская область – 7,2 %. Красноярский край четвертый – 4,4 %. Прочие регионы СФО ввезли на свою территорию лишь 0,1 % цветов.

– В Сибирский федеральный округ поставки осуществляли 15 стран, наибольший объем ввозимой цветочной продукции приходится на февраль, так как, наверное, это показатель того, что 8 Марта остается самым любимым праздником россиян, и основные поставки осуществляются в преддверии именно этого праздника, – отметил заместитель начальника Сибирского таможенного управления Дмитрий Колыханов.

Из новинок 2025 года таможенники отметили ввезенные из Китая хризантему окрашенную, джуд (крупные розы шарообразной формы) и лаванду в саше-пакетах. Из традиционных поставок – розы, хризантемы, гвоздики, лилии, орхидеи, тюльпаны, гипсофилы, пионы, ирисы. Необычные растения, которые появились на территории Сибирского федерального округа, – твидия, леукоспермум и орнитогалум.

Таможня назвала и новых поставщиков, которые появились на рынке, – это Индия (возились сухоцветы в ассортименте) и Кыргызстан (роза, гвоздика и другие цветы).

– Значительный рост поставок наблюдается из Китая, – сказал Колыханов. – Практически в шесть раз возрос объем поставляемой цветочной продукции. В основном ввозились розы, тюльпаны, гвоздики и хризантемы, второй по объемам поставщик – это Нидерланды, традиционно привозят хризантемы, розы, гвоздики. Большие объемы у Эквадора, также хочу отметить увеличение поставок из Армении более чем в 2,5 раза. Из этой страны увеличился ввоз роз и тюльпанов.

В 2026 году, по оперативным данным таможенных органов, уже ввезено 227 тонн цветов стоимостью почти $2 млн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рост составил 3,6 раза.

На особом контроле таможенные органы держат сроки совершения таможенных операций в отношении цветочной продукции, потому что это продукция скоропортящаяся и требует принятия быстрого первоочередного совершения таможенных операций.

Всего по Сибирскому федеральному округу существует порядка 20 складов, которые приспособлены для хранения скоропортящейся продукции. В Омске в конце 2025 года был открыт склад временного хранения закрытого типа (площадь 152 кв. м) специально для цветочной продукции.

Цветочные вредители

Категория товаров «Цветы» включена в перечень подкарантийной продукции с высоким фитосанитарным риском.

– Из основных карантинных вредителей, которых мы выявляем, это западный цветочный трипс, табачная белокрылка и белая ржавчина хризантем. В этом году установлено 43 случая заражения этими объектами частей партий цветочной продукции. Для сравнения, в 2025 году установлено было всего лишь шесть случаев заражения, – отметил заместитель руководителя Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора Андрей Стуканов.

При покупке цветов к празднику нужно обращать внимание на их состояние. Хоть специалисты тщательно проверили все партии, риски завоза вредителей исключать нельзя.