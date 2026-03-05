В Омске построят завод по переработке кедровых орехов

Первые партии продукции ожидаются в 2027 году.

Инвестиционный комитет под председательством губернатора Виталия Хоценко одобрил создание в Омске современного завода по переработке кедрового ореха. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Инвестор планирует вложить в производство 120 миллионов рублей. Завод разместится на левобережной площадке особой экономической зоны «Авангард». Первые партии продукции ожидаются в 2027 году.

Сырье будут закупать у заготовителей на севере Омской области и по всей Сибири. Для этого создадут сеть мобильных пунктов приема и специальных баз. Завод сможет выпускать до 700 тонн чистого ядра в год.

Омские орехи планируют продавать не только по всей России, но и отправлять на экспорт. На очистке ядер власти останавливаться не хотят. В перспективе на заводе начнут делать кедровое масло, ореховую пасту и сладости.