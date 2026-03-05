ОмГУ проведет день открытых дверей для абитуриентов

Будущие студенты и их родители смогут познакомиться с университетом, узнать о правилах поступления и образовательных программах.

Фото: Пресс-служба ОмГУ

Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского приглашает школьников и их родителей на день открытых дверей. Мероприятие состоится 15 марта в главном корпусе вуза по адресу: ул. Фрунзе, 6.

В 2026 году университет предлагает абитуриентам 855 бюджетных мест по различным направлениям подготовки – от гуманитарных и естественно-научных до инженерных и IT-специальностей.

В программе мероприятия запланированы консультации приемной комиссии, где специалисты расскажут о правилах поступления, сроках подачи документов и возможностях целевого обучения. Гости также смогут посетить интерактивные площадки факультетов, пообщаться с преподавателями и студентами, узнать о научных и творческих проектах.

Кроме того, для участников подготовят HR-бар с консультациями о карьерных перспективах выпускников, фотозону, а также профориентационную игру «Профориентационный экспресс», которую проведет лаборатория «Диалог». В рамках встречи пройдут презентации факультетов и розыгрыш памятных призов.

– День абитуриента – это уникальная возможность для будущих студентов и их родителей познакомиться с университетом изнутри, задать все интересующие вопросы напрямую представителям факультетов и приемной комиссии, почувствовать атмосферу студенческой жизни, – отметил и.о. ректора ОмГУ Иван Кротт. – Мы ждем всех, кто готов сделать первый шаг к своей будущей профессии.

Регистрация участников начнется в 12:00, старт программы запланирован на 13:00. Для посещения мероприятия необходимо пройти предварительную регистрацию.