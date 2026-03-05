В Омске почти даром продают шикарную семейную резиденцию

Риелторы назвали причину резкого падения цены.

В Омске продают шикарный коттедж на центральной улице города. Объект включает в себя основной кирпичный дом площадью 164 кв. метров, гостевой дом в 35 кв. метров и земельный участок в 360 кв. метров, находящийся в собственности.

Одной из особенностей основного строения являются высокие, почти 4-метровые, потолки, а также наличие мансардного этажа площадью 150 кв. м. Имущество расположено по адресу: ул. Орджоникидзе, 155, в Центральном округе. Продавец подчеркивает, что это расположение удобно и для постоянного проживания, и для ведения бизнеса, так как участок находится на первой линии и хорошо виден потенциальным клиентам.

Однако цена «семейной резиденции» для нескольких поколений – всего 990 тыс. рублей, что для такого объекта несравненно дешево. Динамика цен подтверждает: за неделю цена дома упала почти на 90 %.

Как рассказали «Омск-информу» в агентстве недвижимости, сопровождающем сделку, стоимость дома занизили лишь для привлечения внимания. Реальная цена формируется методом аукциона «на месте».

– Цена начальная. Цель – привлечь внимание. Дом будет продан по цене лучшего предложения, которые мы принимаем на показах, – объяснили в агентстве.

Риелторы также отметили, что дом будет продан 9 марта по лучшей предложенной цене.