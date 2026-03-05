Омские волейболистки завершили сезон победой над «Минчанкой»

Матч в Омске стал финальным для обеих команд. «Омичка» сумела переломить ход встречи и выиграла в решающей партии.

Фото: Арсений Вишневский

Матч «Омичка» с «Минчанкой» стал заключительным для обеих команд в нынешнем розыгрыше Суперлиги. Омская команда сумела вырвать победу на тай-брейке и финишировала на десятом месте.

К очной встрече соперницы уже потеряли шансы на выход в плей-офф, однако турнирная мотивация сохранялась. Победа гарантировала омичкам итоговую десятую строчку, тогда как гостьям была важна борьба за 13-е место.

Первую партию уверенно провела «Минчанка» – 17:25. Во втором сете хозяйки сумели перестроиться и сравняли счет благодаря результативной игре в атаке – 25:20. В третьей партии белорусская команда вновь перехватила инициативу и вышла вперед по сетам – 17:25.

Четвертый отрезок получился напряженным. При счете 19:21 омская команда совершила рывок и перевела игру в тай-брейк. В решающей партии «Минчанка» имела два матчбола, однако «Омичка» сумела отыграться и дожать соперника – 18:16.

Главный тренер омской команды Александр Кошкин отметил, что встреча получилась непростой. По его словам, команда неудачно начала матч, однако сумела переломить ход игры и воспользоваться шансом в концовке, а поддержка болельщиков помогла сохранить концентрацию до последнего розыгрыша.

Эта победа стала для «Омички» десятой в текущем чемпионате.