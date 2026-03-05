Омича будут судить за хитрую схему с дорогущим телефоном

Мужчина сдал телефон в ломбард, а потом подменил его на муляж.

Фото: Freepik.com

Прокуратура Кировского округа Омска направила в суд уголовное дело о мошенничестве в отношении 35-летнего местного жителя. По данным следствия, мужчина провернул обманную схему и вернул из ломбарда свой же телефон.

Инцидент произошел 6 сентября прошлого года. Мужчина сдал свой iPhone 16 Pro в ломбард и получил под залог всего лишь 50 тыс. рублей. В тот же день он вернулся и попросил приемщика на время вернуть ему телефон, чтобы перенести личные данные. После этого мужчина незаметно подменил настоящий мобильник на муляж.

Сотрудник ломбарда обнаружил подмену только к концу смены и обратился в полицию. Омич признал вину, но ущерб в размере 50 тыс. рублей не возместил. Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы по ч. 2 ст. 159 УК РФ.