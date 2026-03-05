Приняли эстафету: в Омске закрывается популярное кафе

Заведение проработало семь лет.

Фото: Freepik.com

В Омске закрывается один из двух филиалов популярного кафе Cheese Knock, расположенный на улице Лукашевича, 21б. Информация об этом появилась в социальных сетях заведения.

Владельцы кафе сообщили, что приняли «нынче модную в общепите эстафету» и 9 марта станет последним рабочим днем этой точки.

– Мы приняли нынче модную в общепите эстафету и с дрожащими руками обращаемся к вам вот с такой новостью: мы прикрываем деятельность нашей любимой «левой чебуречной». Грустно. У нас куча постоянных гостей в этой локации, нам приятно, что люди, приезжая с дальних уголков нашей области, забегали сразу в гости, – говорится в сообщении.

Cheese Knock на Лукашевича проработал семь лет. Его открыли в сентябре 2019 года.

Представители сети также уточнили, что филиал кафе на улице Ленина продолжит свою деятельность в обычном режиме.