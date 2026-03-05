Голкипер «Авангарда» Серебряков вписал свое имя в историю клуба

Никита вошел в топ-4 вратарей по числу матчей в КХЛ в составе «ястребов».

Фото: hawk.ru

Вратарь «Авангарда» Никита Серебряков достиг новой важной отметки в своей карьере за омский клуб. Матч против ЦСКА, прошедший вчера в Москве, стал для него 92-м в форме «ястребов».

Это позволило Серебрякову обойти Василия Демченко, на счету которого 91 игра, и занять чистое четвертое место по количеству проведенных матчей среди вратарей «Авангарда» в КХЛ.

Как уточнили в пресс-службе клуба, дебют за омскую команду Серебряков отметил 24 ноября 2024 года в Астане, выйдя на лед во встрече с местным «Барысом».

Лидирует по количеству матчей среди вратарей Карри Ряме – 223, следом идут Доминик Фурх – 179 и Игорь Бобков – 159.