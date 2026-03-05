Омичам предложили сводить женщин на 8 Марта к врачу

По мнению эксперта, подарок должен быть не красивым, а полезным.

Ассистент кафедры Пироговского Университета Ульяна Махова в беседе с «Лентой.ру» предложила пересмотреть подход к подаркам на 8 Марта. По мнению специалиста, наиболее актуальными сегодня являются презенты, которые помогают сохранить молодость и жизненную энергию.

Самым ценным проявлением заботы эксперт считает сертификат на комплексное медицинское обследование. Она подчеркнула, что наполнение программы чекапа должно напрямую зависеть от возраста. Так, для женщин от 20 до 35 лет рекомендуется проверка репродуктивной системы, включающая осмотр гинеколога, УЗИ и базовые анализы крови. От 35 до 50 лет будет актуальна проверка щитовидной железы и ферритина, после 50 – денситометрия, осмотр окулиста и проверка липидного профиля.

Для тех, кто предпочитает технологичные подарки, Махова рекомендует обратить внимание на смарт-часы и фитнес-браслеты. Современные устройства с функциями снятия ЭКГ и пульсометром позволяют в реальном времени следить за сердечным ритмом, уровнем кислорода в крови и фазами сна, что помогает вовремя заметить отклонения в работе организма.

Если цель подарка – создать комфортную атмосферу для отдыха, врач советует присмотреться к увлажнителям воздуха, специальным лампам для светотерапии, домашним массажерам для шеи и спины, а также к сертификатам на спа-процедуры для снятия стресса. Кроме того, приятным подарком, по мнению врача, будет спортивный инвентарь или абонементы на фитнес, которые станут стимулом для поддержания физической формы.