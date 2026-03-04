Омск-Информ
·Общество

Стало известно, сколько юных омичей становятся преступниками

Прокуратура назвала цифру за год.

За 2025 год 165 несовершеннолетних жителей Омской области стали преступниками. Как сообщает прокуратура, это 2,4 % от общего количества преступников.

Однако чаще всего преступления совершают омичи в возрасте 30–49 лет. Причем в основном мужчины (77,8 %).

Большинство преступников также имеет только среднее профессиональное образование и не работает постоянно. В 96,1 % случаев преступники постоянно жили в Омской области, и только 3,9 % оказались приезжими.

