В Омске из-за пожара закрылся гипермаркет

Однако закрытие это временное.

Фото: vk.com/aomsk

Гипермаркет «Маяк» в Омске закрылся после пожара. Как сообщает объявление, магазин не работает сегодня, 4 марта. Однако уже с 5 марта он возобновит работу.

Напомним, пожар в торговом здании произошел 3 марта. Загорелся бутик на первом этаже. Огонь охватил более 100 кв. м. Посетители и персонал магазина успели вовремя покинуть здание.

Ранее также сообщалось о пожаре в частном секторе Омска. Сотрудникам МЧС пришлось выносить из дома женщину.