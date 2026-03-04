К концу недели на Омскую область обрушится первый мартовский дождь

Кое-где ожидается плюсовая температура.

omskinform.ru

В Омской области началось мартовское потепление. По данным Обь-Иртышского УГМС, уже завтра днем в регионе будет 0...–5 градусов. Синоптики обещают осадки в виде снега и дождя.

В пятницу немного похолодает, но в субботу температура снова повысится. В регионе (кроме северных районов) будет –4...+1 градус. Пройдет мокрый снег.

Отметим, что суббота в регионе будет не только теплая, но и ветреная. Порывы могут достигать 19 м/с.