Под колеса прыгнул дорожник: на омском виадуке случилось ДТП

Люди не пострадали, но машинам авария ущерб причинила.

Вчера на путепроводе в Ленинском округе Омска случилось ДТП. Как сообщает один из участников аварии, столкнулись два автомобиля, а причиной стал пешеход.

– Я вчера, двигаясь по виадукам со стороны Машиностроительной в сторону Кирова, совершил столкновение с автомобилем Kia Rio, под колеса которого прыгнул дорожник, – сообщил омич в соцсетях.

По словам мужчины, за рулем этой иномарки была пожилая женщина. Теперь омич разыскивает ее.

– На месте договориться толком не получилось, а номером обменяться забыл! – отметил мужчина.

Ранее сообщалось о массовой аварии в районе моста у Телецентра в Омске. Пострадали пять автомобилей.