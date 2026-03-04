Спешащий водитель автобуса в Омске едва не сбил бабушку

Он не стал дожидаться, пока старушка перейдет дорогу.

omskinform.ru

Омичи пожаловались в соцсетях на лихого водителя автобуса № 29. По словам горожан, сегодня на пересечении Нефтезаводской и 22-го апреля он едва не сбил старушку.

– Водители стоят на перекресте на красном сигнале светофора, в это время пешеходы переходят дорогу во всех направлениях, и последним из них является старенькая бабушка с тросточкой, которая не успевает перейти на зеленый сигнал. Водители терпеливо ждут, пока она закончит переход. А вот водитель автобуса не захотел ждать и решил не со своего ряда пересечь перекресток. Бабушка аж опешила от такого действия, благо не успела пройти дальше и не попала под колеса автобуса, – сообщает автор поста.

В комментариях к посту еще один омич отметил, что водители общественного транспорта в Омске частенько «летят прямо через перекресток с полос, где движение только направо».