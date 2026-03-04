Омск-Информ
·Происшествия

Омич помог мошеннику погасить кредит, чтобы получить водительские права

Однако свое удостоверение он так и не увидел.

Прокуратура Одесского района Омской области направила в суд уголовное дело о крупном мошенничестве. В преступлении обвиняют 35-летнего местного жителя.

Как сообщили в прокуратуре, с августа по октябрь 2025 года мужчина пообещал знакомому посодействовать в получении водительских прав. Мошенник взял за свои услуги 300 тыс. рублей, но обещание так и не выполнил. Деньги сельчанин потратил на погашение своих кредитов.

Отметим, что он признал вину, но ущерб не возместил. В наказание ему грозит до 6 лет колонии.

Ранее сообщалось, что омского блогера-дэпээсника заподозрили в даче взятки.

