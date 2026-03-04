Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Омский аэропорт закупает автобус за 19 миллионов

Сидя в нем смогут разместиться 25 человек.

Сегодня Омский аэропорт объявил о закупке пассажирского автобуса. Начальная цена транспорта превышает 19 млн рублей.

По данным портала «Госзакупки», автобус должен быть отечественного производства. В нем должно быть 25 сидений для пассажиров. Всего же он должен вмещать не менее 84 человек. Также транспорт должен быть оборудован кондиционером и воздушным отопителем.

Заявки на конкурс принимаются до 23 марта.

Отметим, что в прошлом году Омский аэропорт уже пополнял свой автобусный парк.

·Общество

Омский аэропорт закупает автобус за 19 миллионов

Сидя в нем смогут разместиться 25 человек.

Сегодня Омский аэропорт объявил о закупке пассажирского автобуса. Начальная цена транспорта превышает 19 млн рублей.

По данным портала «Госзакупки», автобус должен быть отечественного производства. В нем должно быть 25 сидений для пассажиров. Всего же он должен вмещать не менее 84 человек. Также транспорт должен быть оборудован кондиционером и воздушным отопителем.

Заявки на конкурс принимаются до 23 марта.

Отметим, что в прошлом году Омский аэропорт уже пополнял свой автобусный парк.