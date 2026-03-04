Выносили в одеяле: омичка вместе с питомцами едва не погибла в пожаре

Дом загорелся вчера вечером по неизвестной пока причине.

Фото: vk.com/mchsomsk55

Вчера в Ленинском округе Омска произошел пожар. Как сообщили в МЧС, около 16:00 загорелся двухквартирный частный дом во 2-м Рабочем переулке.

На вызов отправились 26 сотрудников МЧС на шести пожарных машинах. Когда они прибыли на место, горели одна из квартир и кровля дома. Шел густой черный дым. Огонь уже угрожал перекинуться на соседние дома.

От соседей пожарные узнали, что в горящем доме живет женщина. На помощь ей отправилось звено газодымозащитной службы.

Фото: vk.com/mchsomsk55

– При помощи лома вскрыли дверь, ведущую во двор, потом проникли внутрь дома. В одной из комнат нашли женщину, закутав в одеяло, вынесли ее в безопасное место. В тот момент, когда мы открыли входную дверь, на улицу самостоятельно выбежали несколько кошек и собак. Одну собаку, которая несколько раз забегала обратно в дом, мы вынесли на руках и передали хозяйке, – рассказал начальник караула 30-й пожарно-спасательной части Никита Мякишев.

Полчаса потребовалось, чтобы ликвидировать открытое горение. Площадь пожара составила 80 кв. м.