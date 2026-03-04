На СВО погиб отец двоих бойцов из Омской области

Мужчине было 52 года.

Фото: vk.com/edromoskal

Сегодня жители Москаленского района Омской области простились с погибшим на СВО земляком. В последний путь проводили Ризу Абикеева.

Мужчина заключил контракт с Минобороны в мае 2024 года. Имел звание гвардии рядовой. Был наводчиком штурмового отделения мотострелкового батальона. Получил смертельное ранение и погиб 1 июля 2025 года в населенном пункте Котляровка.

Как сообщили в москаленском отделении «Единой России», Риза Абикеев родился 12 марта 1973 года в ауле Кзыл Агаш Москаленского района Омской области. Окончил «Новоцарицынскую СОШ». Работал монтажником металлических конструкций в Москве.

Воспитал 6 детей: 4 дочки и 2 сына. Оба сына также принимали участие в СВО. Один погиб в августе 2024 года, второго комиссовали по состоянию здоровья.