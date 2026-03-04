Чиновницу в Омской области уволили из-за трудоустройства дочери

В действиях женщины усмотрели нарушение закона.

Фото создано при помощи ИИ

Бывшая исполняющая обязанности главы администрации Краснополянского сельского поселения Валентина Шиванева не смогла оспорить свое увольнение. И Горьковский районный суд, и Омский областной суд ее иск отклонили.

Как сообщает пресс-служба омских судов, Шиваневу в связи с утратой доверия лишил должности глава Горьковского района. Это произошло 8 октября 2025 года после служебной проверки и выявления нарушения закона о противодействии коррупции. Во время проверки выяснилось, что будучи и.о. главы, в августе 2025 года Шиванева взяла на работу свою родную дочь.

– Являясь муниципальной служащей и руководителем, истица была обязана соблюдать требования Федерального закона «О противодействии коррупции». В частности, она должна была избегать ситуаций, при которых ее личная заинтересованность влияет или может повлиять на исполнение служебных обязанностей (конфликт интересов), и обязана была уведомить об этом работодателя, – отметили в суде.

В суде Шиванева настаивала, что не допускала конфликта интересов и трудоустройство дочери не повлияло на ее решения. Женщина просила признать увольнение незаконным, восстановить ее в должности и взыскать компенсацию за вынужденный прогул и моральный вред.

Однако суд увидел в ее действиях нарушение антикоррупционного законодательства и отказал ей.