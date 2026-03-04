Омички в телеэфире рассказали о своей работе на ОНПЗ

Труд, энергия и преданность делу сотрудниц Омского НПЗ способствуют устойчивому развитию завода.

Фото: Григорий Овесов

В преддверии Международного женского дня в телеэфир 12-го канала вышел очередной выпуск программы «Технологично». В ее рамках зрителей познакомили с сотрудницами Омского НПЗ, выполняющими важную и ответственную работу, от которой зависит эффективность огромного предприятия. У каждой из 4 героинь программы «Технологично» есть своя интересная история попадания в профессию.

– С детства мечтал стать либо ученым, либо врачом. Когда в 8-м классе школы у нас появился предмет химия, эта наука меня поразила и удивила. С ней я решила связать свою жизнь, – рассказала лаборант химического анализа Влада Савельева.

Сейчас Влада трудится в центральной заводской лаборатории, в которой, в частности, проводится анализ качества бензинов, дизельного топлива, топлива для реактивных двигателей. В отделе светлых нефтепродуктов лаборатории работают в основном девушки, поскольку они зачастую оказываются внимательнее мужчин и лучше замечают мелкие детали. Для непрерывного профессионального роста лаборанты проходят обучение, в процессе которого изучают работу в других отделах лаборатории. От знаний лаборантов во многом зависит качество конечной продукции завода, и сегодня эта продукция хорошо известна и востребована потребителями.

Конечная товарная продукция производится из полуфабрикатов с применением присадок, полимеров, катализаторов. Все это требует строгого учета, которым, в частности, занимается Управление оперативного планирования и комплексного анализа производства ОНПЗ. В основной форме по сведению баланса у главного специалиста управления Виктории Грушецкой более 500 строк, которые учитываются в расчетах, и 190 столбцов для учета смешения нефтепродуктов.

– Работа начинается с проверки всех данных, которые внесены в специальную программу. Таким образом, проверяется эффективность загрузки технологических мощностей, сводится итоговый материальный баланс, – рассказала главный специалист.

На предприятии Виктория Грушецкая работает уже 30 лет и сделала здесь не только карьеру, но и обрела семью. Муж Виктории Юрьевны также работает на ОНПЗ в проектном офисе. Главный специалист Управления оперативного планирования и комплексного анализа производства сегодня щедро делится своим опытом и знаниями с более молодыми сотрудниками.

Сегодня любое развитие производства на Омском НПЗ тесно увязывается с экологическими программами. Более 8 лет работой в этом направлении занимается главный специалист по охране окружающей среды Анастасия Бук. Работа ее отдела заключается в разработке природоохранной разрешительной документации для предприятия и проверки соблюдения всех природоохранных требований. Также в специфику работы входит обязательный объезд всех объектов и установок завода. Объезд совершается на специальном микроавтобусе, в котором смонтирована передвижная экологическая лаборатория. Лаборатория оснащена самыми современными чувствительными приборами, улавливающими любые изменения в атмосферном воздухе. Данные исследований в онлайн-режиме передаются на рабочие места и в центр управления производством.

– Любой проект на заводе выполняется не одним человеком, а совместными усилиями специалистов нескольких подразделений. Поэтому, работая на ОНПЗ, ты совершенствуешься не только в своей профессии, но приобретаешь новые навыки и знания в смежных областях, – отметила Анастасия Бук. – Важно не стоять на месте, нужно постоянно идти вперед, используя инновационные технологии. Работая на Омском НПЗ, мы имеем такую возможность.

Наставническим советам ничего не бояться и постоянно совершенствоваться в профессии следует специалист 1-й категории Управления инженерного моделирования ОНПЗ Марина Кудрявцева. Подразделение с помощью инженерных данных готовит исходные данные для планирования производства.

– Если вдруг потребуется изменить качество сырья на какой-либо из установок, мы сразу же можем увидеть, как это отразится на других технологических мощностях завода, – пояснила девушка.

Кроме работы на ответственном участке производства, Марина Кудрявцева обучается в магистратуре, занимается написанием диплома и магистерской диссертации. И таких увлеченных своей работой девушек на Омском НПЗ становится все больше и больше.

– Сегодня ни одно предприятие не может функционировать без представительниц прекрасного пола. В рамках профориентационной программы «Школа – ссуз/вуз – ОНПЗ» мы поддерживаем прием девушек на такие востребованные производством направления подготовки, как технология, механика, метрология. Звучит сложно, но на самом деле девушки хорошо проявляют себя в профессиях, связанных с этими направлениями, – отметила заместитель генерального директора ОНПЗ по персоналу Светлана Шагова.

Все четыре героини программы «Технологично» наглядно демонстрируют, каких успехов может достичь предприятие, которое грамотно подходит к кадровой и гендерной политике. Женщины на Омском НПЗ – не просто сотрудницы, а источник вдохновения и творческих производственных идей. Их труд, энергия и преданность делу способствуют устойчивому развитию завода.