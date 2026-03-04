Она просто шла к людям: в Омске спасли собаку, которая сама зашла к живодеру

Животное неделями скиталось по Порт-Артуру.

В Омске наконец-то удалось спасти собаку, попавшую к живодеру в районе Порт-Артура. Сообщения о ее поисках появились еще в начале февраля в соцсетях.

Сейчас животное находится в частном приюте «Пушистики Омск». Как рассказала владелица приюта Анжелика Мотцкау, собака долгое время скиталась по городу.

– Собака скиталась долгое время, пройдя весь Порт-Артур вдоль и поперек, и дошла в итоге почти до ж/д вокзала. Люди добрые вчера нашли ее на ул. Труда. Сразу погрузили в машину и привезли ко мне, – рассказала владелец приюта.

Также, по ее словам, во дворе, куда за животным выехали неравнодушные люди, собака находилась рядом с детьми. Они накормили животное и рассказали, что собака сильно замерзла и попыталась зайти с ними в подъезд, чтобы согреться.

– Было много постов про нее. И все пишут одно и то же. Крупная, увязывалась за каждым человеком, прям в душу лезла к каждому. Хотела зайти со многими в подъезд. Вот так она и попала к тому живодеру. Сама зашла! Это ужасно, – подчеркнула Мотцкау.

Говоря о состоянии животного сейчас, владелица приюта пояснила, что собака – девочка среднего возраста. К людям она относится ласково, контактная, однако проявляет сильную агрессию к другим животным, из-за чего накануне пришлось рассадить нескольких собак подальше от нее.

Мотцкау также отметила, что у собаки большой живот, она часто тянется к области петли, есть признаки воспаления глаз. По приезде в приют у животного наблюдался жидкий стул. Несмотря на это, собака сразу забралась в будку и с хорошим аппетитом поела – по словам владелицы приюта, съела порцию, рассчитанную примерно на десятерых.

