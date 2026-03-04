Хоценко встретился с участником программы «ПРОдвижение ГЕРОЕВ» по итогам стажировки

Проект открывает дополнительные возможности для карьерного роста, помогает применять управленческий и лидерский потенциал в гражданской сфере и формирует кадровый резерв региона.

Фото: Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Омской области

Губернатор Омской области Виталий Хоценко провел рабочую встречу с полковником Анатолием Чирковым, участвующим в кадровой программе «ПРОдвижение ГЕРОЕВ». Поводом стало завершение стажировки и переход к новому образовательному модулю.

В феврале слушатели программы прошли практику в органах власти, где получили опыт работы с управленческими процессами. С марта они приступили к изучению блока по региональному и муниципальному управлению. Хоценко выступает наставником Чиркова и поддерживает с ним постоянную обратную связь.

По итогам стажировки ветеран СВО рассказал о взаимодействии с исполнительными органами, полученных навыках и дальнейших профессиональных планах. Программа выстроена по принципу последовательного перехода от теории к практике: занятия проходят в формате проектных мастерских с решением реальных управленческих задач.

Ранее участники изучили основы экономики и финансов региона, после чего приступили к индивидуальным стажировкам под кураторством руководителей ведомств и организаций.

Программа «ПРОдвижение ГЕРОЕВ» направлена на профессиональную переподготовку ветеранов СВО и формирование кадрового резерва Омской области.