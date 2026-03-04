В Омске перестает работать даже обычная телефония

Омичка рассказала, что 40 % звонков проходят в полной тишине.

Омичка из Октябрьского района пожаловалась на резкое ухудшение работы мобильной связи. По ее словам, около 40 % времени во время обычных звонков в трубке слышна полная тишина.

– Невозможно ни с кем поговорить по телефону, постоянно тишина в трубке. Прекратите блокировать мобильную связь, невозможно работать, – пожаловалась омичка на странице губернатора Виталия Хоценко.

В министерстве цифрового развития пояснили, что сбои в работе мобильной связи связаны с мероприятиями, направленными на повышение уровня безопасности.

– Сбои в работе мобильного интернета и связи действительно связаны с мероприятиями, направленными на повышение уровня безопасности. Похожие ограничения действуют во всех регионах страны. Более подробную информацию по данному вопросу мы, в силу законодательства, не можем предоставить. Вы можете воспользоваться открытыми точками доступа Wi-Fi, – заявили в министерстве.

Однако женщина уточнила, что речь идет не о мобильном интернете, а о проблемах с голосовой связью.

– Я говорю не про интернет, а про сбои голосовой связи. Предлагается к проводным телефонам возвращаться? Прекратите блокировать голосовую связь, – ответила местная жительница.

На момент публикации официальный комментарий ведомства по поводу сбоев в голосовой связи отсутствовал.