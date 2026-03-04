Экс‑начальник ТЭЦ‑4 пойдет под суд за содействие нелегальным майнерам

Следствие выяснило, что действия бывшего руководителя привели к ущербу компании более 12 млн рублей.

Фото: t.me/HocenkoVP

Прокуратура Омской области утвердила обвинительное заключение по делу 58-летнего участника организованной преступной группы. Мужчине вменяют причинение крупного имущественного ущерба путем обмана и злоупотребления доверием, а также коммерческий подкуп. Обвинение охватывает статьи 165 и 204 УК РФ с уточнением пунктов «а», «б» и «в».

Уголовное дело возбудило Следственное управление СКР по Омской области по материалам регионального УФСБ. Следствие установило, что с февраля 2022 года по апрель 2024 года пятеро жителей Омской области в составе организованной группы занимались незаконным майнингом криптовалюты.

Одному из участников, начальнику электрического цеха ТЭЦ‑4 АО «ТГК‑11», сообщники передали 525 тыс. рублей за подключение специальных устройств к электросетям, обеспечение бесперебойного электроснабжения, ремонт линий при неисправностях и сокрытие совершенных преступлений. В результате незаконного потребления электроэнергии компании был причинен ущерб свыше 12,3 млн рублей.

В ходе расследования суд наложил арест на имущество обвиняемых на общую сумму более 13 млн рублей.

Дело одного из участников группы, который заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, уже передано в Советский районный суд Омска для рассмотрения по существу. Расследование уголовного дела в отношении остальных участников группы близится к завершению.