В Кировском округе Омска после реконструкции открылся офис ВТБ

Кроме того, жителям Омска и области также доступен выездной сервис банка.

Фото: Пресс-служба ВТБ

На Левом берегу Омска начал работу обновленный офис ВТБ. Отделение расположено в здании торгового центра по адресу: проспект Комарова, 6/1, и оформлено по новым стандартам обслуживания.

В офисе доступны услуги для физических и юридических лиц, а также финансовые консультации. Пространство оборудовано зонами ожидания с мягкой мебелью, предусмотрена переговорная комната для решения конфиденциальных вопросов. Сотрудники работают с клиентами с помощью ноутбуков, подтвердить операции можно в мобильном приложении банка – в отделении действует бесплатный Wi-Fi.

Частным клиентам доступны вклады и накопительные счета, оформление кредитов, выпуск карт и платежных стикеров. Специалисты помогают подключить цифровые сервисы и программу лояльности, оформить перевод пенсии или зарплаты, а также программу долгосрочных сбережений. Для бизнеса предусмотрены открытие расчетного счета, эквайринг и сопровождение персонального менеджера.

Отделение обслуживает частных клиентов по будням с 09:00 до 18:00 и в субботу с 09:00 до 15:00. Для корпоративных клиентов установлен режим работы с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00 и в пятницу до 17:00. Зона банкоматов доступна круглосуточно.

Фото: Пресс-служба ВТБ

– Начало года ознаменовалось для нас открытием второго по счету офиса нового формата на Левобережье Омска, – отметил управляющий ВТБ в Омской области Алексей Суздальницкий. – На сегодняшний день уже каждый десятый житель административного округа обслуживается в этом отделении. Для удобства клиентов мы увеличили время работы, модернизировали зоны обслуживания, еще одним преимуществом является наличие большой и удобной парковки. Уверен, что, несмотря на развитие дистанционных сервисов, отделения банка остаются востребованными. В этом году сеть ВТБ продолжит расширяться – планируем открыть в регионе еще как минимум шесть новых офисов.

Жителям Омска и области также доступен выездной сервис: оформить карты, вклады и кредиты можно с доставкой на дом или в офис. По итогам 2025 года клиентами банка в Омске являются более 370 тысяч физических лиц и свыше 11 тысяч юридических лиц.