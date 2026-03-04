В Омске стартует научно-техническая конференция для школьников

«Газпромнефть-СМ» приглашает к участию учеников 9–11 классов. Старшеклассники смогут представить исследовательские проекты и получить экспертную оценку специалистов отрасли.

Фото: Дмитрий Верхоробин

«Газпромнефть-СМ» объявил о начале приема заявок на первую научно-техническую конференцию для школьников в Омске. К участию приглашаются учащиеся 9–11 классов, интересующиеся естественными науками и современными технологиями. Подать заявку можно до 25 марта.

Ранее предприятие проводило НТК для студентов профильных направлений и молодых специалистов. Теперь успешный формат решили распространить и на школьную аудиторию. Участникам предстоит защита исследовательских проектов по четырем направлениям: физика, химия, безопасность и экология, цифровизация производства. Экспертами и членами жюри выступят технологи, механики и представители кадровой службы компании.

– Наша цель – сформировать новое поколение высококлассных специалистов. Мы выступаем драйвером этого процесса, уделяя особое внимание ранней профориентации и помогая школьникам сделать осознанный выбор профессии, – отметил генеральный директор «Газпромнефть-СМ» Анатолий Скоромец. – Мы создаем среду, где талантливая молодежь связывает свое будущее с реальным производством, обеспечивая тем самым преемственность поколений и устойчивое развитие отрасли на десятилетия вперед.

Для участников конференции также планируются открытые уроки на Омском заводе смазочных материалов. Школьникам покажут, как теоретические знания применяются в реальных производственных процессах. В компании рассчитывают сделать такой формат ежегодным.

– Научно-технические конференции – это не просто разовая профориентация, а важный шаг к интеграции школьного образования с реальным сектором экономики региона, – подчеркнул заместитель председателя правительства Омской области Иван Колесник. – Для нас особенно ценно, когда крупный промышленный партнер выстраивает системную работу со школьниками. Участие в таких проектах позволяет ребятам еще на старте увидеть перспективы научной и инженерной карьеры в родном регионе, а нам – растить мотивированных абитуриентов для омских вузов.

Ожидается, что новая конференция станет дополнительной площадкой для поддержки талантливых школьников и укрепления кадрового потенциала омской промышленности.