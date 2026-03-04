Коррупционеры останутся ни с чем: Бастрыкин предложил полную конфискацию имущества

Следственный комитет обещает вернуть в казну миллиарды.

Фото: vk.com/suskomsk

На расширенном заседании ежегодной итоговой коллегии Следственного комитета РФ председатель ведомства Александр Бастрыкин предложил ужесточить наказание для коррупционеров, лишая их всего имущества. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ».

– Полагаю, что пришло время ввести полную конфискацию всего нажитого имущества в качестве уголовного наказания для коррупционеров. Такая мера давно ожидается обществом и обеспечит значительные поступления в казну, – заявил Бастрыкин.

Глава ведомства также предложил жестко пресекать нецелевое расходование бюджетных средств, выделяемых на стратегически важные цели, включая укрепление технологического суверенитета страны.

По словам Бастрыкина, в прошлом году Следственный комитет РФ расследовал около 14 тысяч дел о коррупции - почти на четверть больше, чем в 2024 году. Особую опасность коррупция представляет в условиях специальной военной операции: за последние два года уголовные дела были возбуждены в отношении 36 судей, замешанных в коррупционных преступлениях.

В целом за 2025 год следователи направили в суды 93 027 уголовных дел в отношении 104 тысяч обвиняемых. Государству и потерпевшим удалось вернуть более 128 миллиардов рублей, в том числе почти 3 миллиарда по делам обманутых дольщиков, с арестом имущества застройщиков на 4 миллиарда рублей.

Кроме того, глава СК высказался за лишение российского гражданства натурализованных мигрантов, совершивших умышленные тяжкие или особо тяжкие преступления.