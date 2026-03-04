Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Весна откладывается: Омскую область накроют метель и туман

Ночью похолодает до –20 °C.

В среду, 4 марта, по данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, в Омской области сохранится неустойчивая зимняя погода с осадками, метелью и гололедицей.

Днем ожидается переменная облачность. Температура воздуха составит –1…–6 °C, по северу региона похолодает до –8…–13 °C. Ожидаются осадки, преимущественно в виде снега. Синоптики предупреждают: местами возможны туман, гололедно-изморозевые отложения и метель. На дорогах вероятны снежные заносы, снежный накат и гололедица. Ветер юго-западный, 7–12 м/с. Атмосферное давление будет понижаться.

В ночь на 5 марта характер погоды существенно не изменится. Ожидается облачность с прояснениями, снег, местами мокрый. Температура воздуха опустится до –5…–10 °C, а в северной половине области местами до –15…–20 °C. Сохранится юго-западный ветер скоростью 7–12 м/с. На дорогах – снежные заносы, накат и гололедица. Атмосферное давление продолжит падать.

3336
·Общество

Весна откладывается: Омскую область накроют метель и туман

Ночью похолодает до –20 °C.

В среду, 4 марта, по данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, в Омской области сохранится неустойчивая зимняя погода с осадками, метелью и гололедицей.

Днем ожидается переменная облачность. Температура воздуха составит –1…–6 °C, по северу региона похолодает до –8…–13 °C. Ожидаются осадки, преимущественно в виде снега. Синоптики предупреждают: местами возможны туман, гололедно-изморозевые отложения и метель. На дорогах вероятны снежные заносы, снежный накат и гололедица. Ветер юго-западный, 7–12 м/с. Атмосферное давление будет понижаться.

В ночь на 5 марта характер погоды существенно не изменится. Ожидается облачность с прояснениями, снег, местами мокрый. Температура воздуха опустится до –5…–10 °C, а в северной половине области местами до –15…–20 °C. Сохранится юго-западный ветер скоростью 7–12 м/с. На дорогах – снежные заносы, накат и гололедица. Атмосферное давление продолжит падать.

3336