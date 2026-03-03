В омском РЭК объяснили двухкратное подорожание проезда в электричках

Омичи требуют у правительства региона обратиться к президенту России для стабилизации тарифов.

omskinform.ru

С 1 марта жители Омской области столкнулись с существенным подорожанием проезда в пригородных поездах. Социальные сети губернатора заполнили жалобы пассажиров, для которых поездка к родственникам или на работу превратилась в серьезную статью расходов.

Так, одна из омичек сообщила, что цена билета на ее маршруте подскочила с 200 до 434 рублей, то есть больше чем в два раза.

– Приехала к родителям за 200+ , уехала за 434 рубля. Мы все понимаем, что цены растут. Но повышение на 200 рублей... Представьте, сколько теперь нужно отдать семье из 4 человек на поездку в Омск? – рассказала пассажирка.

Другая омичка рассказала, что при нынешней пенсии и тарифах на проезд в пригородных поездах возрастные жители Омской области остаются без доступа к необходимому медицинскому обслуживанию.

– У людей шок от повышения цен на билеты в электричке. Тот, кто принимает решение о смене тарифа, думает, что мы в Омской области ездим по Дубаям и Мальдивам, – рассказала пенсионерка, – У меня пенсия 16 тыс. рублей, мне постоянно необходимо ездить в областную больницу.

В ответ на претензии глава омской РЭК Дмитрий Русских объяснил непопулярные меры необходимостью масштабной модернизации.

– Обновление системы тарифов на проезд в электричках связано с оптимизацией перевозок, повышением сервиса, открытием новых остановочных пунктов и обновлением маршрутной сети, – заявил Русских.

Чтобы смягчить финансовый удар, в РЭК жителям посоветовали активнее пользоваться абонементными билетами – это позволяет существенно сэкономить на регулярных поездках.

Также власти заверили, что все положенные федеральные и региональные льготы продолжают действовать без изменений. Тем не менее омичи, шокированные новыми расценками, уже призывают руководство региона обратиться за поддержкой в федеральный центр и напрямую к президенту России для стабилизации тарифов.