Омского сотрудника ДПС и известного блогера подозревают в даче взятки

Сейчас проводится служебная проверка.

Фото: t.me/mash

В Омске задержали известного в интернете сотрудника ГАИ. Фигурантом уголовного дела о коррупции стал популярный в соцсетях сотрудник Госавтоинспекции Георгий Степанов, сообщает Mash.

Как рассказали «Омск-Информу» в УМВД России по Омской области, Степанов подозревается в даче взятки. По предварительным данным, полицейский вместе со своим знакомым передал незаконное денежное вознаграждение должностному лицу.

В УМВД России по Омской области инициирована служебная проверка. На данный момент автор популярных роликов отстранен от работы. В ведомстве подчеркнули, что, если вина сотрудника будет доказана, его ждет увольнение из органов внутренних дел по отрицательным основаниям с привлечением к уголовной ответственности в соответствии с законом.

Отметим, что аккаунт Степанова в TikTok насчитывает более 500 тыс. подписчиков. По словам самого подозреваемого, на создание аккаунта с короткими видео его сподвигла неутешительная статистика нарушений ПДД на омских дорогах.