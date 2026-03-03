Жене капитана омского «Авангарда» не дают вылететь из Дубая

Ее рейс задержали уже несколько раз.

Фото создано при помощи ИИ

Жена капитана омского «Авангарда» Виолетта Шарипзянова поделилась в своих соцсетях историей о том, как сейчас сложно покинуть Дубай. Все началось с того, что пассажиров разместили в креслах и загрузили багаж, однако вылет так и не состоялся.

По словам Виолетты, причиной стала путаница с топливом: самолет был заправлен полностью, в то время как маршрут предполагал обязательную промежуточную посадку для дозаправки.

Авиакомпания приняла решение пересадить всех пассажиров на другой борт. Людей вернули в терминал, а чемоданы начали перегружать в другой самолет, заправленный в соответствии с полетным планом.

После того как технический вопрос был решен и новый борт подготовили к вылету, возникла еще одна проблема – у экипажа закончилась смена, и пассажирам пришлось ждать прибытия новой команды пилотов и стюардесс.

Ранее сообщалось, что ситуация в ОАЭ, где из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке было парализовано авиасообщение, начала переходить в стадию «стихийной эвакуации». Дела другой известной омички – ведущей Ланы Некрасовой – еще хуже. Она остается в аэропорту и ждет самолета в условиях массовой отмены рейсов.