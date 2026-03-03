Шелест обсудил вопросы сотрудничества Омска и Нижнекамска

Делегация из Татарстана провела в Омске ряд встреч и ознакомилась с площадкой будущего Сабантуя.

Фото: Пресс-служба Администрации города Омска

Мэр Омска Сергей Шелест рассказал о встрече с главой Нижнекамского района, мэром Нижнекамска Радмиром Беляевым. Делегация из Татарстана прибыла в Омск для обсуждения проведения Всероссийского Сабантуя.

Гости ознакомились с площадкой будущего праздника – он пройдет на «Зеленом острове», – а также с городской инфраструктурой. Стороны обсудили организационные вопросы и формат взаимодействия при подготовке мероприятия.

По словам мэра, Омск и Нижнекамск – крупные центры нефтепереработки и нефтехимии, что открывает возможности для расширения кооперации. Планируется обмен торгово-экономическими миссиями, знакомство предпринимателей с условиями размещения производств и работой через торгово-промышленные палаты.

Перспективы видят и в сфере образования – интересен опыт коллег по подготовке кадров со школьного и даже дошкольного возраста. Также затронуты вопросы благоустройства, обновления коммунальной инфраструктуры и озеленения.

Шелест подчеркнул, что Всероссийский Сабантуй станет одним из ключевых событий года для Омска в статусе культурной столицы России. Городские и региональные власти совместно с национально-культурными объединениями намерены провести праздник на высоком уровне, укрепив межнациональное единство и культурные связи.