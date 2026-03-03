В Омской области простятся с двумя бойцами СВО: многодетным отцом и наводчиком

Один из них погиб еще год назад, однако похоронить его смогли только сейчас.

В Муромцевском районе Омской области простятся с двумя погибшими на СВО бойцами. В последний путь проводят Юрия Якубеля и Юрия Перепечина. Об этом объявил глава Муромцевского муниципального района Омской области Сергей Казанков в своих соцсетях.

– От себя и от всех жителей района выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Светлая память ребятам, – написал Казанков.

О бойцах известно немного. Юрий Якубель служил в должности командира отделения. У него остались трое детей и мама. Прощание с бойцом пройдет в пятницу, 6 марта, в селе Большекрасноярка.

Второй погибший – Юрий Перепечин – служил наводчиком и погиб больше года назад: 28 декабря 2024 года. Свою семью он создать не успел, у него осталась только мать. Простятся с ним 5 марта в селе Карбызе.