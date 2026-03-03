В омской многоэтажке сгорели бабушка и ее 4-летний внук

Причиной пожара могла стать непотушенная сигарета.

Фото: t.me/sledcom_omsk

Следственный комитет по Омской области начал расследование трагедии, произошедшей сегодня утром в многоэтажке на улице Мельничной, 89/2. Жертвами пожара стали 49-летняя женщина и ее 4-летний внук. По факту их гибели возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

Как сообщили в прокуратуре Омской области, мальчик был найден спасателями на пороге квартиры. Ребенок скончался в карете скорой помощи.

Следователи и криминалисты уже осмотрели место происшествия. Согласно одной из предварительных версий, к возгоранию привело неосторожное обращение с огнем – причиной трагедии могла стать непотушенная сигарета.

С места пожара изъяты вещественные доказательства, на основании которых будет проведена пожарно-техническая экспертиза для точного установления очага и причин возгорания.

В настоящее время сотрудники СК проводят комплекс следственных действий, выясняя все детали случившегося. В ведомстве призывают омичей к предельной бдительности и строгому соблюдению правил пожарной безопасности в быту.

По факту случившегося прокуратурой Омской области организована проверка соблюдения законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних, охраны их жизни и здоровья.