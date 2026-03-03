Омск-Информ
В районе Омской области назначен новый прокурор

Ранее он занимал пост главы прокуратуры другого района.

Сегодня, 3 марта, глава прокуратуры Омской области Алексей Афанасьев представил коллективу и общественности нового прокурора Таврического района. Эту ответственную должность занял 36-летний Вячеслав Кущий, чья кандидатура была официально утверждена приказом генпрокурора РФ.

Несмотря на молодой возраст, Кущий является опытным сотрудником: его стаж в органах прокуратуры составляет порядка 14 лет. До нынешнего назначения он возглавлял прокуратуру Тевризского района, где зарекомендовал себя как эффективный управленец.

На новом месте работы перед ним поставлен ряд приоритетных задач, среди которых усиление защиты прав предпринимателей, жесткий контроль за очередностью и прозрачностью выделения земельных участков многодетным семьям, а также противодействие нарушениям прав семей участников СВО.

Напомним, что ранее районными прокурорами в Омской области назначили родственников нескольких крупных чиновников.

