Омский боец Шлеменко неоднозначно высказался о женщинах-карьеристках

Спортсмен сказал, что его супруга не работает. И другим не советует.

t.me/Shlemenko

Известный омский боец Александр Шлеменко рассказал, как относится к женщинам, которые вместо создания семьи занимаются построением карьеры. Слова прозвучали в проекте 12 канала «7Я» (0+).

По словам Шлеменко, он поддерживает женщин в стремлении распоряжаться своей жизнью так, как они хотят, но в его семье живут по-другому.

– Я всегда хотел много детей. Не хочу обидеть никаких женщин-карьеристок, которые добиваются серьезной карьеры, – молодцы. Это их жизнь, и они сами ей распоряжаются. Я их в этом поддерживаю, – рассказал Шлеменко.

Однако отец многодетной семьи подчеркнул, что его жена – Алена Шлеменко – должна заниматься домашним бытом и воспитанием детей, а не карьерой. Алена получила образование, но боец твердо сказал, что работать она не будет.

Отметим, что сейчас в семье Шлеменко пятеро детей – Аксинья, Ангелина, Святослав, Александр и Златослав.