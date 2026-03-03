Новый завод мороженого в Омске уже обсуждают в Москве

Губернатор Омской области Виталий Хоценко и министр сельского хозяйства России Оксана Лут провели рабочую встречу в Москве. Стороны обсудили достижения и перспективы регионального агропромышленного комплекса региона. Ключевыми темами обсуждения стали итоги прошлого сезона, готовность к весенним полевым работам и реализация крупных инвестиционных программ.
Особое внимание стороны уделили успехам омских аграриев: в 2025 году, несмотря на капризы погоды, сельхозпроизводители собрали впечатляющий урожай в 4,2 млн тонн зерна. Виталий Хоценко заверил, что правительство области держит на строгом контроле подготовку к предстоящей посевной, обеспечивая хозяйства всем необходимым для сохранения высоких темпов производства.
Помимо успехов омских аграриев на встрече обсуждался запуск амбициозного проекта компании «СибХолод» по строительству нового завода мороженого. По словам губернатора, появление такого предприятия не только создаст новые рабочие места, но и значительно усилит потенциал пищевого сектора региона, позволяя эффективнее перерабатывать местное сырье.