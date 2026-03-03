В омском микрорайоне Зеленая Река запустили мобильный интернет до 100 Мбит/с

Для стабильного пользования мобильной связью даже в часы пиковой нагрузки на сеть оператор установил дополнительную базовую станцию.

Фото: Пресс-служба МегаФона

На территории жилмассива Зелёная Река на Левом берегу Омска появился мобильный интернет со скоростью до 100 Мбит/с. Оператор установил дополнительное оборудование с расчетом на рост числа жителей.

Как сообщили в МегаФоне, новая базовая станция повысила емкость сети и обеспечила стабильную связь даже в часы пиковой нагрузки. После полного заселения квартала здесь будут проживать более 35 тысяч человек.

Микрорайон активно развивается, и вместе с увеличением числа жителей растет потребность в устойчивом мобильном интернете. Абоненты используют цифровые сервисы для работы и учебы онлайн, общения в мессенджерах, заказа товаров и других повседневных задач.

Фото: Пресс-служба МегаФона

Оборудование работает в нескольких диапазонах LTE. Низкие частоты обеспечивают широкое покрытие и устойчивый сигнал внутри зданий, а средние и высокие – позволяют большему числу пользователей одновременно выходить в сеть без снижения качества соединения.

Директор оператора в Омской области Игорь Беззубкин отметил, что развитие инфраструктуры в новых жилых кварталах позволяет поддерживать высокий уровень цифровых сервисов, включая системы «умный дом» и доступ к экстренным службам. По данным аналитической компании Megabitus, средняя скорость скачивания в Омске составляет 34,85 Мбит/с, что подтверждает лидерские позиции оператора в городе.