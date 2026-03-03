В Омской области теперь можно закрыть больничный без посещения врача

Теперь для возвращения на учебу или работу нужен только телефон.

Freepik.com

В Омской области упростили процедуру завершения лечения. Теперь пациенты могут закрыть больничный без личного визита в поликлинику.

Как сообщили в региональном минздраве, услуга доступна в формате телемедицинской консультации для тех, кто чувствует себя здоровым и готов вернуться к работе или учебе. Во время онлайн-приема врач проводит опрос, оценивает состояние пациента и при отсутствии жалоб официально закрывает документ.

Записаться на такой прием можно с помощью чат-бота в системе MAX, выбрав соответствующий раздел и заполнив необходимые данные, включая информацию о специалисте, открывшем больничный. Пользователь сам выбирает удобное время и формат общения, после чего получает ссылку на чат с доктором.

В ведомстве подчеркнули, что такой подход не только экономит время горожан, но и исключает лишние контакты с заболевшими в очередях.