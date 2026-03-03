«Газпром нефть» повышает привлекательность обучения в омских колледжах

Интерес к среднему профобразованию растет: за пять лет число заявлений в колледжи увеличилось на 37 %. В Омске развитию СПО способствует сотрудничество учебных заведений с Омским НПЗ.

Фото: Григорий Овесов

Компания «Газпром нефть» признана одним из драйверов позитивных изменений в системе среднего профессионального образования в России. Это следует из исследования Центра социального проектирования «Платформа» и Института развития профессионального образования.

В ходе работы эксперты опросили 55 тысяч студентов колледжей, тысячу школьников 7–9-х классов и тысячу родителей, а также провели интервью с представителями образовательных организаций и бизнеса. Одним из ключевых показателей стал рост числа поданных заявлений: в 2025 году их оказалось на 37 % больше, чем в 2020-м.

Сегодня «Лига колледжей Газпром нефти» объединяет 22 учебных заведения из 10 регионов России и одно – из Узбекистана. Подготовка ведется по 20 востребованным в промышленности направлениям – это сварщики, лаборанты, технологи и другие рабочие специальности. Сформированная модель позволяет выпускникам приходить на предприятия уже подготовленными специалистами.

– Колледжи и техникумы сегодня – это понятный трек в высокооплачиваемую профессию. «Газпром нефть» в числе первых поняла важность развития этой кузницы востребованных кадров, направив на проекты по развитию и поддержки СПО в России четверть миллиарда рублей, – рассказал ректор корпоративного университета компании Илья Дементьев. – Наша компания системно вкладывается в обновление учебных пространств, создает совместные профессиональные программы, обучает педагогов, поставляет передовое промышленное оборудование в мастерские. Не удивительно, что нефтегаз занял первое место по престижу у студентов колледжей, и я надеюсь, это подстегнет другие индустрии к здоровой конкуренции, от которой выиграют студенты и система образования в целом.

Фото: Григорий Овесов

В Омске к «Лиге колледжей «Газпром нефти» присоединились Омский промышленно-экономический колледж, Сибирский казачий институт технологий и управления, Омский авиационный колледж имени Жуковского и колледж ОмГТУ. Совместно с предприятием они готовят новое поколение специалистов для промышленности. Для быстрой адаптации студентов на производстве действует программа практической подготовки.

– Компания с 2014 года реализует уникальную программу «Школа – ссуз/вуз – ОНПЗ», которая направлена на профессиональную подготовку новых кадров, – отметил директор Омского НПЗ Олег Белявский. – На сегодняшний день в омских колледжах выстроена и эффективно работает система обучения, благодаря которой студенты получают глубокое представление о производственном процессе на Омском НПЗ. Таким образом, на предприятие молодые люди приходят готовыми высококвалифицированными специалистами. Приобретая необходимые компетенции, они уверенно идут по карьерной лестнице и занимают престижные должности. Предприятие со своей стороны обеспечивает сотрудников достойной заработной платой, а также предлагает им целый спектр возможностей для всестороннего развития.

Дополнительный импульс развитию дал федеральный проект «Профессионалитет». На базе Омского промышленно-экономического колледжа создан региональный центр подготовки рабочих кадров для Омского НПЗ, современной инфраструктурой которого также пользуются студенты авиационного колледжа и Омского монтажного техникума.