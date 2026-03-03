Омский судебный пристав получил почетную награду за свой талант писателя

Его книги будут рекомендовать в российских школах.

Фото: пресс-служба ГУФССП России по Омской области

Судебный пристав из Омска Дмитрий Сидоренко, совмещающий госслужбу с писательским ремеслом, получил престижную награду – медаль имени Екатерины II «За вклад в пополнение библиотечных фондов».

Признание автор заслужил не только благодаря своим произведениям, но и активной просветительской деятельности, которая в 2025 году вышла на международный уровень, сообщают в пресс-службе ГУФССП России по Омской области.

Творчество омского литератора получило высокую оценку на двух крупных международных премьерах книг в Москве и Минске, где свои работы представляли участники из 21 страны.

Книги Сидоренко уже пополнили фонды центральных библиотек России, а профильные региональные ведомства рекомендовали его произведения для включения в школьную программу внеклассного чтения.