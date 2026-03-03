Вымирание настигло еще один книжный магазин в Омске

Торговая сеть переживает не лучшие времена.

Сеть «Центр-книга» объявила о закрытии еще одного филиала, расположенного в ТЦ «Метромолл» на Левом берегу. В связи с закрытием в магазине стартовала тотальная распродажа – весь ассортимент, от художественной литературы и детских изданий до канцелярии и игр, отдают за полцены.

Отметим, что магазин на ул. 70 лет Октября в прошлом году уже заявлял о закрытии. Что послужило «продлением жизни» для торговой точки, неизвестно.

До этого точки «Центр-книги» перестали существовать на 70 лет Октября, на проспекте Мира, а также улицах Богдана Хмельницкого и 4-й Челюскинцев.

Напомним, что «Центр-книга» – омская сеть книжных магазинов, существующая около 30 лет, принадлежит предпринимателю Владимиру Спицыну. В состав холдинга входят также оптовый склад и библиотечный коллектор, обеспечивающий литературой библиотеки учебных заведений.

