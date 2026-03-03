Омск-Информ
·Общество

Прием на работу экс-чиновника дорого обошелся директору школы в Омской области

Руководитель образовательной организации не уведомил властей о новом сотруднике.

Прокуратура Оконешниковского района Омской области выявила факт нарушения антикоррупционного законодательства в одном из муниципальных образовательных учреждений. Поводом для проверки послужило трудоустройство бывшего муниципального служащего, о котором руководство школы вовремя не сообщило прежним работодателям чиновника.

Согласно закону работодатель обязан в десятидневный срок уведомлять предыдущее место службы сотрудника о заключении с ним трудового договора. Однако директор школы проигнорировал это требование. В связи с этим надзорный орган возбудил административное дело по статье 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг государственного или муниципального служащего).

Мировой судья судебного участка № 19 рассмотрел материалы дела и признал руководителя образовательного учреждения виновным. В качестве наказания должностному лицу назначен административный штраф в размере 20 тыс. рублей.

