Прием на работу экс-чиновника дорого обошелся директору школы в Омской области

Прокуратура Оконешниковского района Омской области выявила факт нарушения антикоррупционного законодательства в одном из муниципальных образовательных учреждений. Поводом для проверки послужило трудоустройство бывшего муниципального служащего, о котором руководство школы вовремя не сообщило прежним работодателям чиновника.
Согласно закону работодатель обязан в десятидневный срок уведомлять предыдущее место службы сотрудника о заключении с ним трудового договора. Однако директор школы проигнорировал это требование. В связи с этим надзорный орган возбудил административное дело по статье 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг государственного или муниципального служащего).
Мировой судья судебного участка № 19 рассмотрел материалы дела и признал руководителя образовательного учреждения виновным. В качестве наказания должностному лицу назначен административный штраф в размере 20 тыс. рублей.