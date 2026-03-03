Появились фото и подробности пожара в крупном омском торговом комплексе

Для тушения пожара пришлось использовать специальное оборудование.

Фото: vk.com/mchsomsk55

Стала известна причина возгорания в торговом комплексе на пр. Мира в Омске. Очаг пожара находился в одном из бутиков, расположенных на первом этаже гипермаркета. К моменту приезда первых расчетов МЧС здание было охвачено дымом, а огонь распространялся внутри комплекса.

Как рассказал заместитель начальника управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Ринат Ханафеев, для тушения было использовано спецоборудование.

– В здании было сильное задымление, для дальнейшей работы было принято решение применить спецоборудование. Было организовано грамотное управление газообменом на пожаре, что позволило быстро освободить помещение от дыма и не допустить дальнейшего распространения огня и в кратчайшие сроки ликвидировать возгорание, – рассказал Ханафеев.

Еще до появления спасателей здание самостоятельно покинули 50 человек – посетители и персонал магазина успели вовремя выйти на улицу. В тушении были задействованы 34 человека личного состава и 6 единиц спецтехники. Для борьбы с огнем спасатели сформировали семь звеньев газодымозащитной службы и подали пять водяных стволов.

Общая площадь пожара составила 115 кв. метров. Открытое горение удалось полностью ликвидировать в 10:41. В настоящее время на месте работают дознаватели МЧС России, которым предстоит установить точную причину возникновения огня.