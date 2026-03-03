В Омской области сильно подорожали капуста и водка

Колбаса и молочка, наоборот, потеряли в цене.

omskinform.ru

Согласно данным «Ай Мониторинг», в Омской области изменилась стоимость продуктов первой необходимости. Главными «виновниками» роста расходов стали овощи.

Капуста и морковь подорожали на 23 и 18 % соответственно. Также в топ подорожавших товаров вошли куриные яйца (+13,4 %) и водка, которая прибавила в цене около 60 рублей (+ 7,1 %).

Тем не менее шлифованный рис потерял в цене 5 рублей (–5,7 %). В молочной продукции также зафиксирован спад: сметана подешевела почти на 10 рублей (3,3 %), а стерилизованное молоко – на 2,5 рубля (–2,1 %).

Вареная колбаса подешевела на 17,52 рубля (–3,2 % ), полукопченая колбаса – на 17,88 рубля (–2,7 %), а сосиски и сардельки стали дешевле на 13,7 рубля (–2,6 %).